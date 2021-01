Ordine su Mandzukic al Milan: "Ok la convivenza con Ibra"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Franco Ordine ha parlato dell'operazione Mandzukic: "L’unico contro è l’aspetto di natura fisica e di preparazione atletica. Lui non gioca da dieci mesi, ha 34 anni ma ha garantito che si è allenato alla grande in questo periodo a Zagabria, diamo per scontato che sia così, ma prima di due o tre settimane non è a disposizione per giocare in campionato. Se le condizioni sono queste allora va bene, perché il Milan ne avrà bisogno a inizio febbraio quando si gioca ogni tre giorni e tra l’altro riprende anche l’Europa League. Se lui è fuori condizione e ci vuole un mese per metterlo in sesto allora a quel punto non conviene più. La mia discriminante è solo legata alle sue reali condizioni fisiche".

Per quanto riguarda la convivenza con Ibrahimovic, Ordine ha affermato: "Per come conosco Ibra, e per dimensioni di Ibrahimovic dal punto di vista calcistico, figuriamoci se si fa condizionare dalla presenza di Mandzukic. Tuttalpiù è il contrario che lo mette subito in riga. Quello è un problema del dopo. Cioè quando Mandzukic raggiunge una cerca condizione fisica a chi toglie il posto? A Leao o Rebic? Però se vuoi giocare ad alti livelli non puoi fare questi discorsi. Il grande Milan aveva Papin in panchina e giocava Van Basten".