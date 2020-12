Ordine sul Milan: "Capolavoro di Pioli. Scudetto? Solo con un altro mercato come quello dello scorso gennaio"

Franco Ordine, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha commentto così il lavoro di Pioli al Milan: "Una delle cose che apprezzo di più di Pioli, oltre al fatto che sta facendo un capolavoro, è che lui non cerca mai alibi, come per esempio non parla mai delle assenze. Simone Inzaghi, dopo la partita, si è lamentato per le sue assenze, ma allora cosa dovrebbe dire Pioli? Il Milan ha trovato delle energie incredibili nel finale del match contro la Lazio. Prima del colpo di testa di Theo Hernandez, per due volte Rebic si è trovato solo davanti alla porta per segnare. Questa squadra, non so come, ha trovato delle energie in quei 15 minuti finali che hanno sconvolto la partita. A mio avviso il Milan non è pronosticabile per lo Scudetto a meno che non arrivi la stessa qualità e quantità dello scorso mercato di gennaio".