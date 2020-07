Orsi: "Gli arbitri hanno fatto degli errori importanti e non capisco perchè il VAR non li aiuti"

Intervenuto ai microfono di Tutticonvocati, Nando Orsi ha parlato delle polemiche sul Var. Queste le sue parole: "Non vedo benissimo gli arbitri, hanno fatto degli errori importanti e non capisco perchè il VAR spesso non li abbia aiutati. Ci sono delle situazioni così evidenti in cui sembra impossibile pensare che non ci possa arrivare un'aiuto dalla macchina all'arbitro"