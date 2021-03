Orsi: "Milan e Inter le vedo già in Champions, quindi restano due posti per cinque squadre

Nando Orsi, ex portiere della Lazio e oggi stimato opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Radio della corsa per la Champions League: “Milan e Inter le vedo già in Champions, quindi restano due posti per cinque squadre. Molto dipenderà anche dallo scontro diretto tra Juve e Napoli. Tra tutte l’Atalanta è favorita. Per me Allegri non viene, penso il tecnico possa essere straniero”.