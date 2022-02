Pacchioni: "Scudetto? Il Milan fa bene a crederci, se fa più punti dell'anno scorso..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Pacchioni, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla lotta Scudetto: "Credo che quest'anno la quota Scudetto sia un po' più bassa, perché ci sono tante squadre in lotta che vanno un po' più piano... Quindi se il Milan facesse più punti dell'anno scorso potrebbero bastare. Il Milan delle tre è la tecnicamente meno attrezzata, ma il campionato è ora in una fase di difficile lettura: la squadra che sembra più pronta puntualmente inciampa. Il campionato è equilibrato e appassionante, oltre che livellato verso il basso. Fa bene il Milan a crederci, così come Inter e Napoli: ognuna ha qualche problemino da sistemare. Vedremo se Pioli sarà bravo nel non cadere come a Salerno, in cui il Milan ha sprecato un'occasione".