Padovan: "Il Milan non può più sbagliare se vuole provare a vincere lo scudetto"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha parlato così di Milan-Roma: "Per il Milan non sarà un impegno facile, la Roma è pericolosa. Il Milan non deve più sbagliare perchè sono convinto che l'Inter difficilmente sbaglierà. Se passa senza grossi passi falsi il mese di gennaio, i nerazzurri vinceranno lo scudetto secondo me".