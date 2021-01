Padovan: "Maldini sa che il Milan lotta per vincere lo scudetto"

Giancarlo Padovan, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Sky Sport per parlare del Milan e di Paolo Maldini in particolare. Padovan ha detto: “Giusto parlare bene di Stefano Pioli e Ivan Gazidis, però secondo me la vera rivelazione è Paolo Maldini. Maldini ha portato dei giocatori migliorabili e funzionali, e ora lavora sul mercato perché sa che il Milan lotta per il titolo. Per lottare per lo scudetto ci vogliono anche delle alternative giuste e adeguate”.