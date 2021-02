Padovan sull'esclusione di Romagnoli: "Non sta vivendo un grande momento e non è uno scandalo che vada in panchina"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sull'esclusione di Romagnoli. Queste le sue parole: "Romagnoli ha giocato tanto. Non sta vivendo un grande momento e non è uno scandalo che vada in panchina. Sono d'accordo con la scelta di Pioli anche se il capitano non è mai facile da panchinare. Sicuramente non è stata una scelta a cuor leggero"