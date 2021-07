Pagliuca su Mancini: "Ha imparato che un gruppo forte può essere l'arma migliore"

Gianluca Pagliuca, ex grande portiere della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’Italia e di Roberto Mancini. Pagliuca ha detto: “Lo scriva pure, non mi vergogno: domenica mi sono commosso anch’io, insieme a loro. Quando ho sentito la dedica di Roberto ai sampdoriani e a Paolo Mantovani, il presidente che gli ha insegnato come si può voler bene anche nel calcio. E quando ho visto lui e Luca Vialli avvinghiarsi e piangere insieme. Ho messo la foto in tutti i miei social: meravigliosa. In quell’abbraccio c’era un pezzo di storia della nostra vita, non solo della carriera. C’era tutta quella Samp, ricordi indimenticabili. Ecco, mi piace credere che in quei trenta secondi anche a loro siano tornati in mente. Da Boskov, Mancini ha imparato che avere un gruppo forte e saperlo gestire bene può essere la tua arma migliore. Mancini alla sua Nazionale ha dato grande tranquillità e ha insegnato il senso della forza di essere tutti dalla stessa parte. Ho visto anche qualche allenamento della squadra: clima splendido, tutti sereni, uniti”.