Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: "Spinsi con Galliani per il ritorno di Ricky. E sull'addio nel 2014..."

Gaetano Paolillo, ex agente di Ricardo Kakà, ha raccontato ai microfoni di MilanNews.it il ritorno di Kakà del 2013 e la successiva partenza dopo una sola stagione nonostante il contratto biennale: "Io spingevo con Galliani, dicendo quanto Ricky volesse tornare al Milan e che c'erano i presupposti per tornare in rossonero. Galliani chiamò Ricky e si trovò la soluzione, anche grazie al rapporto di amicizia tra Adriano e Florentino Perez, che lasciò libero il giocatore rescindendo consensualmente il contratto e potendo così coronare il sogno di Kakà di tornare a Milano. Di comune accordo con il Milan venne rescisso il contratto anticipatamente, perchè Kakà aveva deciso di provare un'esperienza in USA con l'Orlando City. Prima che a gennaio iniziasse la MLS, però, venne prestato dagli americani al San Paolo per 6 mesi".

