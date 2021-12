Papa Waigo: "Non credo che la Coppa d'Africa verrà cancellata"

Papa Waigo, ex calciatore e nazionane senegalese, si è così espresso a TMW sulla Coppa d'Africa: "Non credo che verrà cancellata. Verranno certamente prese tutte le precauzioni. I club devono sapere che ci sono degli accordi ben precisi con la Fifa e se una nazionale ti chiama devi presentarti a meno che tu non abbia un certificati che attesta che non puoi essere disponibile. altrimenti ti arrivano delle sanzioni. Fa parte delle regole del calcio".

La situazione del Covid può essere un problema non da poco...

"Sì, ma in Africa comunque la situazione non è così messa male. I club naturalmente parlano con la Fifa e si confrontano ma orami è business il calcio è business ed è ingiusto a volte tirar fuori certi argomenti".