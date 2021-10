Papin: "Giocare con Van Basten mi faceva battere il cuore"

Jean Pierre Papin, intervistato sui canali ufficiali del Milan, ha parlato e ricordato i momenti al Milan quando giocava con Marco Van Basten: “Sono arrivato al Milan piano piano perché quando sono arrivato c’era ancora Van Basten che giocava, e anche se aveva qualche problema alle caviglie, lui era il titolare. Questo non era in discussione. Poi lui si è fatto male e io ho fatto belle cose perché avevo la fiducia sia dell’allenatore che della squadra. Giocare con Van Basten mi faceva battere il cuore, ma purtroppo ci ho giocato non abbastanza insieme perché lui si è infortunato ed è rimasto fuori credo 8 mesi. Quando rimani fuori tutto questo tempo è difficile”.