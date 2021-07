Papin ricorda Van Basten: "Ero venuto al Milan per giocare con lui"

L'ex rossonero Jean-Pierre Papin, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha ricordato il suo periodo al Milan con Marco Van Basten.

Gli ultimi anni di Van Basten calciatore, che ricordo hai di quella vicenda umana e sportiva? “Uno dei più forti con cui ho giocato, ero venuto al Milan anche per questo. Per me è stata una delusione non poter giocare con lui, sognavo la coppia Papin-Van Basten e purtroppo l’abbiamo vista solo 2-3 volte. Mi ricordo quando gli ho fatto due assist contro il Goteborg, anche se non ho segnato mi sono divertito. Ero al Milan anche per quello”.