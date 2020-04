Papin sul Milan: "L’ossatura è buona. E bisogna ripartire da Maldini"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Jean-Pierre Papin ha parlato del momento del Milan: "Serve pazienza - ha dichiarato - ma la strada è quella giusta. Fiducia nei giovani senza spese folli. Manca poco: l’ossatura è buona e con due-tre giocatori si può fare il salto. Magari dopo questa crisi i valori di mercato si abbasseranno. Mi dispiace per Bobna, leggo che anche Paolo potrebbe lasciare. Maldini è il Milan, non capisco come si possa pensare di ricominciare senza di lui. Pioli mi piace. Rangnick lo conosco poco, ma un tedesco che allena in Italia è un po’ una stranezza".