Pardo: "Donnarumma? iI Milan sta costruendo una squadra importante intorno per convincerlo a restare"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo ha parlato di Paolo Maldini. Queste le sue parole: "La mia teoria, al di là del fatto che tra 142 giorni potrebbe firmare con chi vuole andandosene cinicamente a zero, è che il Milan stia costruendo una squadra importante intorno per convincerlo a restare. Sfruttando anche la fede e una squadra che può finalmente tornare in alto”.