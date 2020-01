Parisi sul Milan: "Meglio vincere le partite 3-2 che 1-0 in questo momento"

In merito all'ottimo rendimento di Theo Hernandez al Milan, Fabio Parisi, noto agente, ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Hernandez? Non devi pensare di monetizzare, devi pensare di aver preso un giocatore di livello per i prossimi anni. Che avesse talento è indubbio, che avesse un certo carattere anche, ma ora che conosce Maldini forse ha capito qualcosa sulla sua attitudine. Hernandez ti toglie un pochino in fase difensiva, ma ora il Milan ha bisogno di far gol e ritrovare entusiasmo. Meglio vincere le partite 3-2 che 1-0 in questo momento".