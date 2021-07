Parolo: "Italia-Spagna? La differenza la farà chi arriva prima sulle seconde palle"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Parolo, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini e della sfida contro la Spagna di domani. L’ex Lazio, da pochi giochi è svincolato, ha detto: “Rivedo analogie fra questa Italia e quella del 2016 con Antonio Conte. La vera forza è l’unità d’intenti, andare tutti dalla stessa parte. La differenza contro la Spagna la farà la voglia di arrivare prima sulle seconde palle, come fatto contro il Belgio. Questa è una Spagna diversa da quella del 2016, hanno cambiato tanto, hanno perso qualche campione ma ne hanno altri che stanno insegnando ai giovani come si vince. Noi abbiamo l’adrenalina di voler dimostrare di essere italiani perché c’è un grande spirito. L’Italia gioca molto bene ed è bello vederli giocare. Oltre a questo, c’è sempre nel nostro DNA, la capacità di saper difendere. Non c’è solo il palleggio, c’è un mix di cose”.