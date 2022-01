Parolo sul Milan: "Il primo tempo non doveva finire solo 1-0"

Marco Parolo, ex giocatore, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul Milan ha dichiarato: "Ha ragione Pioli a dire che che il 1°tempo non doveva finire solo 1-0 per il Milan. Nel 2° il Milan nei primi 20-25 minuti non era sceso in campo e si cullava di questo 1-0. L'errore dell'arbitro è grosso, ma è come se fosse stato l'errore di un portiere o di un difensore".