Passerini: "Leao può crescere moltissimo al fianco di Ibra. Piatek e Paquetà potrebbero andare via"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato così a Radio Sportiva il ritorno di Ibra al Milan e il futuro di Piatek e Paquetà: "Ibra voleva essere sicuro che il Milan potesse garantirgli almeno un anno e mezzo di contratto perché si sente ancora un giocatore vero e vuole un po' di continuità. L'opzione scatta con una combinazione di obiettivi individuali e di squadra. La verità è che già quest'estate Boban e Maldini volevano avere dei punti riferimento all'interno dello spogliatoio, non è stato possibile realizzare le loro intenzioni per i noti problemi del Milan. Piatek? Molto probabilmente Piatek, se si troverà un acquirente, verrà ceduto. Non sarà così per Leao, che nelle idee della dirigenza del Milan potrà crescere moltissimo con Ibra al fianco. Un altro giocatore che può lasciare il Milan è Paquetà, per il quale i contatti con il PSG sono a buon punto. Anche il giocatore si sta convincendo che questa possibilità sia la migliore per la sua carriera".