Passerini: "Stasera il Milan deve dimostrare che il ko contro l'Atalanta è stato solo un intoppo e non l'inizio di una crisi"

In merito al derby di stasera tra Inter e Milan, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha spiegato l'importanza di questo match per la squadra di Pioli: "Stasera il Milan deve dimostrare che questa non è l'inizio di una crisi e che la sconfitta contro l'Atalanta è stato solo un intoppo in una stagione finora sensazionale. La Coppa Italia è una competizione importante, il Milan non la vuole snobbare e infatti Pioli schiera praticamente la formazione titolare".