Pastorella: "La sosta aiuta un cambio in panchina, c'è più tempo per lavorare"

Intervistato da Radio Sportiva, Alberto Pastorella, giornalista di Tuttosport, ha parlato così della panchina del Milan: "Maldini si è speso più degli altri per prendere e difendere Giampaolo, ma la confusione del tecnico va avanti da troppo tempo. Si è infilato in questo tunnel fin da subito. La sosta aiuta un cambio in panchina, c'è più tempo per lavorare. Spalletti al Milan? Siamo in una fase delicata. Da Elliott è arrivato l'ok per un investimento importante in panchina e Spalletti costa molto più degli altri tecnici in lizza".