Pastorella sul mercato rossonero: "Al Milan manca un centrale e 1-2 attaccanti"

Alberto Pastorella, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così del mercato del Milan, partendo dalla possibile cessione di Suso: "Ha dei picchi di rendimento ma anche grandi pause. Ritengo Paquetà più adatto al ruolo di trequartista, anche in prospettiva. Dopo Cutrone, credo che il Milan debba fare ancora operazioni di cessioni. Cutrone? Ha avuto una grossa frenata nella sua crescita. La scorsa stagione è stata deludente, però non sono in molti alla sua età ad aver fatto 27 gol in partite ufficiali. Evidentemente Maldini e Boban hanno ritenuto che più di questo non potesse fare. Correa? Penso e spero che sia una pista tramontata. Giocatore interessante ma a quelle cifre scombina completamente il bilancio del Milan. Al Milan manca un centrale e 1-2 attaccanti".