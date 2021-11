Pazzini al QS: "Nel derby fanno la differenza i campioni: punto sugli attaccanti"

Il doppio ex della sfida, ora opinionista a Dazn, Giampaolo Pazzini ha rilasciato un'intervista esclusiva al QS dove ha parlato del derby: "Il Milan in campionato sta facendo cose straordinarie. L’Inter è un po’ indietro, ma arriva da una vittoria in Champions con lo Sheriff che ha dato entusiasmo. C’è talmente tanta motivazione e adrenalina che le fatiche scompaiono. In un San Siro pieno, col derby, sei carico. In queste partite di solito sono i grandi campioni a fare la differenza. Punto sugli attaccanti. Ibrahimovic da un lato, un animale per queste sfide. Nell’Inter entrambi i titolari, Dzeko e Lautaro".