Pecci sulla Coppa Italia: "Milan in fiducia ma Juve favorita"

L'ex calciatore Eraldo Pecci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della partita di Coppa Italia in programma da stasera tra Juventus e Milan.

Chi vincerà la Coppa Italia?

"Chi è più debole ha più vantaggio all'inizio, quando si riprendere. Ma non è detto che andrà così. Ci sarà più equilibrio però. Qui in finale va a finirci sempre la Juve, che è sempre la favorita".

Come giocherà a centrocampo la Juve? Fuori Pjanic?

"Ha avuto una stagione non ottima, ma da qui alla fine ci sono partite per riabilitarsi. Sul bosniaco poi c'è il Barcellona, questo vuol dire che vale. Bentancur ha tutte le qualità per imporsi".

Milan a trazione anteriore ma senza Ibra:

"Quattro mezze punte sono tante, ma la bilancia è dalla parte della Juve. Questo schieramento può intrigare. All'andata finì pari ma solo alla fine arrivò il pareggio dei bianconeri. Possono avere fiducia per questo incontro. Ma se non c'è sorpresa, passerà la Juve".