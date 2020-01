Pellegatti: "A livello di fisicità Ibra può fare ancora la differenza"

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica "Tutti Convocati" su Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Rispetto a tanta gente che parla, io sono tra i pochi che ha visto la sua ultima partita. Ibra non ha perso un contrasto di testa, un contrasto fisico, ha fatto un assist...A livello di fisicità può fare ancora la differenza". Lo storico giornalista di fede rossonera ha poi raccontato un aneddoto sul suo cavallo, sempre legato a Ibrahimovic: "Quando era al Milan ho comprato un cavallo in Inghilterra, l'ho chiamato Ibra Supremacy, era figlio di uno stallone, ma proprio poverino non andava. Non avevo dubbi che Ibra si ricordasse del mio cavallo!".