Pellegatti: "Belotti non arriverà sicuramente a gennaio. Sui rinnovi..."

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tiki Taka, ha commentato così la politica del Milan sui rinnovi di contratto e le voci di mercato su Andrea Belotti: "Il Milan ha questa linea: stabilisce una cifra per il rinnovo, se questa cifra viene superata dalla richiesta dell'agente vanno a cercare un'alternativa. Poi bisogna essere bravi e fortunati come con Maignan o con Diaz che è migliorato rispetto all'anno scorso. Vedremo come andrà a finire con Kessie e con Romagnoli. Belotti? A gennaio sicuramente non arriva al Milan. Ha una caratteristica importante Belotti oltre ad essere un bravo attaccante: è italiano e quando fai la lista UEFA è importante avere giocatori.