Pellegatti: "Ieri tutti hanno fatto fatica e non riesco a trovare un migliore nel Milan"

Intervenuto sul suo canale youtube, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta subita dal Milan in casa con il Sassuolo. Queste le sue parole: "Quella di ieri è stata una partita preoccupante perché fa venire dei dubbi. In queste partite quando il Milan vince ci sono elogi alle prestazioni, ma poi quando arrivano queste brutte sconfitte, affiorano i dubbi. Ora che i dubbi sono venuti fuori, il Milan ha un solo modo per ricacciarli nel buio, riaccendere la luce. I dubbi sono come gli scarafaggi, vengono fuori con il buio e vanno via con la luce. Ieri tutti hanno fatto fatica e non riesco a trovare un migliore nel Milan. Sarebbe ingiusto, nei confronti di chi ha giocato male, salvare qualcuno fra quelli che hanno giocato un po’ meglio. Il Milan sta subendo troppi gol ultimamente, e la causa non è solo l’assenza di Tomori, perché lui c’era contro l’Atalanta, contro il Bologna, contro il Verona…tutte partite dove il Milan ha preso 2 ret