Pellegatti: "Kaio Jorge vuole venire al Milan e quindi i rossoneri puntano anche su di lui"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Kaio Jorge. Queste le sue parole: "Parliamo di Kaio Jorge. Ho approfondito la situazione: il Milan lo vuole prendere a fine Dicembre gratis, quando scadrà il contratto. Ma, se ci fosse l’opportunità di prenderlo subito, il Milan non se lo lascerà scappare. IL giocatore interessa, Kaio Jorge vuole venire al Milan e quindi i rossoneri puntano anche su di lui. Se ci dovessero essere inserimenti di altre squadre, si proverà ad anticipare la concorrenza. Il Milan però non vuole partecipare ad aste. Se si dovesse pagare un indennizzo al Santos, minimo, il Milan lo farà, ma no ad eventuali aste. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane”