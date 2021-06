Pellegatti: "Quella del Milan sarà una campagna acquisti da 70 milioni di euro. La dirigenza non intende cedere i big"

Intervenuto ai microfoni di Top Calcio, Carlo Pellegatti ha parlato delle mosse di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Mi risulta che il Milan punti ancora su Tonali, sulla sua gioventù, e si augura di vederlo più incisivo nella prossima stagione. Però, non credo dia altri 25 milioni per il riscatto, andrà trovata una soluzione con Cellino. Sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo, da capire anche chi dei giovani sarà inserito nella trattativa. L’acquisto pesante, adesso, è quello di Tomori. Sarà una campagna acquisti da 70 milioni, ci sarà la cessione di Hauge e i rossoneri sperano di racimolare 10/15 milioni di euro. Anche Caldara, Conti, Laxalt e Duarte possono portare qualcosa nelle casse. Se dovesse arrivare un’offerta da 60/70 milioni per Theo Hernandez, deve essere valutata, Ma il Milan non intende cedere i big. Ziyech o de Paul sono giocatori da Champions League“.