Pellegatti: "Tra Vlasic e Sabitzer preferisco l'austriaco"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la trattativa del Milan per Vlasic. Questo il suo pensiero: “Questa è la mia opinione su Nikola Vlasic. Giocatore 24enne del CSKA di Mosca. Al Milan piace, l’ho già riferito, ma si rende conto che potrebbe essere un acquisto di tardo Agosto visto che il club russo non vuole cedere o farlo a cifre alte, 25-30 milioni di euro. E’ un giocatore importante ed esperto. Vlasic è sicuramente una figura importante come sostituto di Calhanoglu ma io preferisco nettamente Marcel Sabitzer. Giocatore, capitano del RB Lipsia, protagonista in Bundesliga. Giocatore di personalità immensa, catalizzatore in Nazionale e nel Club con Nagelsmann, oggi al Bayern. Il giocatore interessa e va in scadenza nel 2022, quindi il Lipsia non può pretendere molto. C’è una clausola da 50 milioni di euro, ma si pensa che si possa dimezzare. In Germania c’è il Borussia Dortmund e in Inghilterra il Tottenham. E’ un altro di quegli acquisti che il Milan può fare da metà Agosto in avanti, con anche delle cessioni. Io lo preferisco a Vlasic perché mi riempie di più il cuore, anche a livello di personalità. Un giocatore per cui passa il gioco della squadra. Giocatore da San Siro. Di tutti i numeri 10 che abbiamo nominato, io faccio il tifo per lui”