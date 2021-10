Pep Clotet: "Colombo ha un bel futuro davanti a lui"

Pep Clotet, mister della SPAL, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 in prestito dal Milan. Clotet ha detto: “Ha un bel futuro davanti e nel mio calcio serve uno così. Si sacrifica per la squadra, ma fa anche gol. Non dico dove può arrivare, non diamogli pressione, ma è una stagione fondamentale per lui”.