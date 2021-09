Permesso a un ragazzino di prendermi per il culo. Sarri sui 2 turni di stop: "Adirò per vie legali"

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri è intervenuto sulla squalifica ricevuta con il Milan. Queste le sue parole: " Squalifica di due turni in campionato? Non me l'aspettavo. Ho una giornata per atteggiamento minaccioso. Nel sottopassaggio ho preso due giornate perché ho detto all'arbitro 'hai permesso che mi prendesse per il culo un ragazzino'. È stato messo a verbale che io ho detto due bestemmie, ma ho dei testimoni e ho avvisato i miei legali: se ci sarà una sola possibilità su un milione voglio procedere per vie legali".