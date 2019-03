Perrone: "Da Higuaín a Piatek rivoluzione vincente. Determinante anche ieri, senza segnare"

Il giornalista e scrittore Roberto Perrone è stato ospite di 'Sky Sunday Morning' su Sky Sport 24. Queste le sue parole sul momento rossonero: "Sicuramente il Milan ha ritrovato la propria identità difensiva, in più gli innesti di gennaio sono stati buoni. La vera rivoluzione è stato il cambio da Higuaín a Piatek, uno che di mal di pancia e malumori non soffre mai. Gonzalo aveva un palmares che lo pressava, mentre il polacco viene dal niente, non ha grilli per la testa ed è fortemente deciso in quel che fa. Anche ieri, senza segnare, ha saputo determinare lottando e con l'espulsione a Consigli. Non mi aspettavo potesse continuare a segnare anche in rossonero, ha cambiato il corso della sua vita da semi-sconosciuto ad attenzione totale nei suoi confronti".