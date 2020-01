Petkovic su Ibra: "È l’uomo giusto per il Milan, farà bene"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il commissario tecnico della Nazionale Svizzera, Vladimir Petkovic, ha parlato del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Darà una mano al Milan con esperienza e classe, porta un peso morale importante per cercare di risollevare le sorti della squadra. È in grado di reggere da solo la pressione, farà bene. Aiuterà i giovani. Per farli crescere più velocemente possibile. Al Milan servono i risultati per crescere più in fretta. E Ibra è l’uomo giusto".