Piatek a MTV: "Contro l'Atalanta il mio miglior gol. Vogliamo vincere contro la Spal"

Krzysztof Piatek ha parlato a Milan Tv al Premio Gentleman: “Sono felice, amo segnare gol. Questo è importante per me. Si penso sia il mio miglior gol (quello contro l’Atalanta n.d.r.) ma voglio segnare ancora gol più belli. Sono venuto in Italia dalla Polonia che non è difficile come la Serie A, volevo segnare e giocare bene ma non pensavo avrei segnato trenta gol. Io spero che contro la Spal vinceremo e Inter o Atalanta commettano un errore. Faremo il massimo per qualificarci. Sono ottimista, ho segnato dopo cinque partite”