L’esultanza di Piatek è ormai diventata un marchio, una griffe. Adesso anche la coreografia di un coro dei tifosi rossoneri. "L’ho fatta dopo aver segnato un gol - ha dichiarato il polacco a Tuttosport - e poi è rimasta. Ormai rappresenta un talismano per me. Ho visto che la gente in Italia è impazzita per questa esultanza".