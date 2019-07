Piatek rivela: "Preferisco giocare con un altro attaccante accanto"

Meglio giocare unica punta o con un compagno? Krzysztof Piatek ha risposto così a questa domanda ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Per me vanno bene entrambe le soluzioni, ma forse preferisco avere un compagno accanto. Un altro attaccante aiuta a creare spazi, da solo contro due difensori è più difficile. Con chi sognerei di fare coppia? Con Cristiano Ronaldo e con Shevchenko. Quando sono arrivato in Italia, chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7... Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci. Concorrenza? Sono in una buona situazione, ma devo lottare per migliorarmi sempre. La cosa importante è aiutare la squadra. Però devo ammettere che sono molto felice perché sento la fiducia della società, che intendo ripagare con i gol".