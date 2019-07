Piatek sulla scorsa stagione: "Ultimi mesi difficili, la sconfitta nel derby ci ha cambiato un po’ la mentalità"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Krzysztof Piatek è tornato a parlare della scorsa stagione e del calo che ha avuto il Milan nel finale: "Gli ultimi due mesi della scorsa annata sono stati difficili, per me e per la squadra. Non giocavamo bene. Eravamo troppo stanchi. Credo che la sconfitta nel derby ci abbia cambiato un po’ la mentalità. All’inizio segnavo sempre, dopo è stato molto difficile".