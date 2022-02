Pieri: "Gli arbitri devono dare spiegazioni, non giustificazioni"

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha commentato così al Corriere della Sera le ultime polemiche arbitrali: "A furor di popolo abbiamo voluto la moviola in campo, ora la vogliamo togliere? Il calcio cambiato è figlio della Var, le polemiche ci sono sempre state. La strada per uscirne è la comunicazione. Gli arbitri devono dare spiegazioni non giustificazioni, ma non è facile parlare a chi non vuol capire o a chi non vuole studiare le regole. L’Aia ha fatto passi da gigante, ma gli arbitri devono aprirsi e parlare di più, può farlo Rocchi".