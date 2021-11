Pioli a DAZN: "Pagati gli episodi, non per la prestazione. Leao? Solo crampi"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Fiorentina-Milan: "Gli episodi sono stati sfavorevoli e quando è così vuol dire che noi ci abbiamo messo meno determinazione, qualità e attenzione del solito. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, non aver segnato è stato l'unico neo. Significa che poi devi rincorrere, l'abbiamo fatto anche con poca ludicità prima di prendere il quarto goal. Non è la classica partita in cui perdi perché non è la tua giornata, ma abbiamo mostrato carattere. Sono convinto che reagiremo bene, ci sta facendo molto male questa sconfitta: abbiamo le qualità per fare bene fino alla fine".

Come sta Leao?

"Ha solo crampi. Accelera e strappa continuamente, ci sta che possa essere stanco e penso che possa recuperare in un paio di giorni".

Quale goal l'ha fatta arrabbiare di più?

"Tutti e 4. La Fiorentina ci ha segnato alla prima volta in cui è arrivata in area. Il quarto ha chiuso la partita, quando eravamo ancora in gara grazie al nostro spirito. Non ci siamo riusciti, ma dobbiamo essere molto lucidi ed equilibrati. Abbiamo commesso degli errori, quindi dobbiamo giocare sempre con determinazione e attenzione. Oggi abbiamo pagato per gli episodi, non per la prestazione".

Il Milan è la squadra che ha subito più goal nei primi 15 minuti.

"Se i numeri si ripetono alla lunga non è un caso, dobbiamo assolutamente migliorare. È giusto essere criticati perché abbiamo perso, ma abbiamo fatto una prestazione da squadra forte, che crea tanto e che si prende i propri rischi. Abbiamo commesso degli errori pagandoli a caro prezzo: se un avversario fa 5 tiri in porta segnando 4 goal, significa che doveva esserci più attenzione. Forse non era proprio la serata più fortunata possibile".

Nonostante la sconfitta, Ibrahimovic c'è sempre...

"La sua carica c'è sempre. La prestazione della squadra c'è stata, poi dobbiamo eliminare gli errori che oggi abbiamo pagato a caro prezzo. Avevamo cominciato anche bene, poi su un calcio d'angolo abbiamo subito goal. Non è che siamo partiti lenti e molli... Oggi gli episodi ci sono sfavorevoli. Dobbiamo far sì che gli episodi tornino a noi favorevoli".