Pioli a DAZN: "Pellegri è pronto per giocare. Oggi servirà una partita di qualità e generosità"

Prima del match contro la Salernitana, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole a DAZN: "E' una partita che dobbiamo affrontare con qualità e generosità. Servirà grande qualita tecnica oggi. Pellegri? E' bravo ad attaccare la profondità, è pronto per giocare. L'infortunio di Kjaer? Romagnoli ha le caratteristiche giuste per fare coppia con Tomori. Nessuno toglie le qualità tecniche e morali di Simon, tutti dovremo fare qualcosa in più".