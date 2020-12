Pioli a MilanTv: "Lo spirito e la reazione della squadra mi rendono orgoglioso. Theo è fantastico"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Parma. Queste le domande e le risposte:

Sulla reazione della squadra.

"E' bello vedere lo spirito e la voglia della squadra. le partite alle volte si complicano anche oerchè alle volte le serate non sono sempre le più fortunate. Il carettare e lo spirito della quadra mi rende orgoglioso. Anche a fronte degli infortuni durante la gara, i ragazzi hanno mostrato di saper reagire"

Sul coraggio della squadra.

"E' una squadra che deve avere entusiasmo per quello che sta facendo e per come sta lavorando. E' chiaro che essendo offensivi e propositivi, questo ci fa subire qualche contropiede ma non bisogna perdere questo spirito.

Sui gol subiti.

"Abbiamo sbagliato qualcosina. Bisogna dare merito anche ai nostri avversari che hanno avuto qualità che ci hanno messo in difficoltà. Cecrcheremo di reagire e di migliorare quello che abbiamo sbagliato."

Su Theo.

"Theo è un giocatore fantastico, ha qualità tecniche e fisiche eccellenti. Può crescere ancora tanto in concentrazione ma un giocatore così con la sua forza è incredibile ed è difficile chiedergli di più."

Sulla prestazione.

"Rimane una prestazione dove abbiamo creato tante occasioni. Dobbiamo essere più veloci e precisi. Arriviamo da un percorso lungo e tortuoso. Ora abbiamo 3 partite importanti. Bisogna recuperare e cercare di fare bene già a Genova"