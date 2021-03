Pioli a MTV: "A questi livelli gli errori si pagano a caro prezzo. Non meritavamo di uscire"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Manchester United:

Il Milan è cresciuto? “Due ottime prestazioni da parte nostra, ma a certi livelli gli errori si pagano a caro prezzo. E questa sera abbiamo fatto un errore che abbiamo pagato. Non credo che il Milan meritasse di uscire, però non segnare nonostante le diverse occasioni e i due gol subiti in quel modo hanno fatto la differenza. Volevamo andare avanti, dispiace”.

Il gol subito: “Non abbiamo smesso di giocare, ci siamo presi qualche rischio in più. Abbiamo avuto anche buone occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Un peccato, potevamo andare ai supplementari e giocarcela fino alla fine”.

Sulla posizione in campo di Pogba: “Ce l’aspettavamo, spesso ha giocato da esterno sinistro. Non è un esterno classico come Rashford. La sua posizione non ci ha creato problemi tattici, poi è chiaro che la qualità e lo spessore di un giocatore così può crearti qualche problema”.