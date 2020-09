Pioli a MTV: "Abbiamo giocato una partita matura. Tonali, prova positiva. Rebic? Sembra che non ci sia frattura"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Crotone-Milan, queste le sue dichiarazioni:

Un Milan che sa gestire: “Abbiamo giocato una partita matura, consapevoli del nostro modo di stare in campo e delle nostre qualità. Non è così scontato arrivare su un campo così insidioso dopo una partita dispendiosa come quella col Bodo. Siamo stati bravi a livello mentale, a livello tecnico poi possiamo migliorare. È un altro passo in avanti per la nostra crescita”.

Su Tonali: “Una prova positiva, sono sicuro che però possa e debba crescere. Non dimentichiamoci del salto che ha fatto, si sta inserendo bene. Sono contento del suo approccio e della sua partita. Sicuramente è stata una partita importante per lui per sbloccarsi, iniziando la partita ha dimostrato di essere quel giocatore che io penso che sia”.

Su Diaz: “È un giocatore che non è un classico esterno, deve essere bravo ad alternare movimenti fra le linee e ad attaccare la profondità. Si sa muovere, sa leggere gli spazi. È appena arrivato anche lui, è molto giovane. Sono soddisfatto, ha perso qualche pallone ma deve capire. In Italia è un gioco diverso, più fisico e più intenso, lui però ha la qualità per fare cose importanti”.

Su Rebic: “Una lussazione che il dottore ha subito fatto rientrare. Sembra che non ci sia una frattura, è una cosa importante. Evitando la frattura non dovrebbe essere una cosa di lungo termine. Adesso dobbiamo stringere e recuperare perché i prossimi sono impegni importanti”.