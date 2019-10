Pioli a MTV: "Dispiace non aver vinto, ma il Milan ha dimostrato di poter giocare un calcio propositivo"

Queste le parole di Stefano Pioli a Milan TV dopo il 2-2 contro il Lecce:

Sulla partita: "Nel primo tempo siamo stati più equilibrati e ordinati, nella ripesa eravamo più slegati. In alcune situazioni siamo stati meno precisi nel pressing e il Lecce si è reso pericoloso. Dispiace non uscire dal campo con una vittoria dopo una prestazione del genere. Siamo arrabbiati e delusi, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione".

Sulla squadra: "Non sapevo cosa aspettarmi, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso. La partita di stasera ci ha detto che siamo una squadra che possiamo giocare un calcio propositivo".

Sul cambio di posizione tra Kessie e Paquetà: "Kessie doveva dare una mano in impostazione a Biglia, mentre volevo Paquetà più avanti tra le linee. Non dobbiamo cambiare i nostri principi di gioco. Ci sono tante cose positive, ma anche tante cose da migliorare".

Sul lavoro da fare: "Abbiamo reagito dopo l'1-1 e siamo tornati in vantaggio. C'è mancata la capacità di leggere alcune situazioni, ma è normale perchè abbiamo lavorato poco insieme. Abbiamo sbagliato qualcosa nella ripresa".

Sui terzini: "Abbiamo preso una ripartenza sul rigore con Theo un po' alto, ma non credo che abbiamo subito situazioni in inferiorità. I terzini devono giocare così, devono proporsi in avanti. Se loro avanzano, i centrocampisti devono coprirli. In campo bisogna parlare e aiutarsi".