Pioli a MTV: "Dovevamo avere un approccio migliore. Kalulu si sta confermando affidabile"

Stefano Pioli ha commentato così a Milan TV la vittoria contro il Genoa:

Sulla partita: "Pensavo di aver fatto un buon lavoro nel pre partita e invece non è stato così. Mentalmente non siamo entrati bene in campo, poi per fortuna l'abbiamo ripresa. Ci sono state cose positive, ma su altre dobbiamo lavorare. Dovevamo avere un approccio migliore".

Su Kalulu e Florenzi: "Stanno fornendo prestazioni molto positive. Stanno dando tutto in campo. Kalulu si sta confermando affidabile, deve continuare così".