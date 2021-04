Pioli a MTV: "Ibra non ha offeso l'arbitro. Sono molto contento di Dalot, è un vincente"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Parma-Milan:

Sulla partita: "Bisognava di dimostrare di aver capito i nostri errori. Siamo stati più veloci e precisi nei movimenti, eravamo meritatamente in vantaggio controllando bene la partita. Dopo in inferiorità numerica ci sono state difficoltà, ma i miei giocatori per spirito e volontà sono veramente forti

Sull'espulsione di Ibra: "Ero concentrato sulla partita, posso dire quello che ha mi detto Zlatan: “Ho discusso con l’arbitro, non l’ho offeso. Se l’avessi offeso avrei chiesto scusa”.

Sui cambi: “Nel secondo tempo sono passati al 4-4-2 con due punte molto fisiche e Kucka che faceva il terzo attaccante, ho preferito difendermi bene centralmente schierando una difesa a 5. Con una squadra fisica potevi soffrire qualcosa ma l’abbiamo interpretata bene”.

Su Dalot: "Sono molto contento di Dalot perché sono due giorni che sapeva che avrei scelto Kalulu, ma è un vincente perché si è allenato al 105% invece di fare la vittima. È un comportamento bellissimo e un bellissimo esempio per tutti, non avevo dubbi che sarebbe entrato bene per come si è preparato".