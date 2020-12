Pioli a MTV: "La terza partita della settimana è quella che temo di più, i miei ragazzi per fortuna no. Abbiamo meritato"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Sampdoria-Milan:

Cinquantesima partita sulla panchina del Milan, un bel modo per festeggiare: “L’avversario ci creano sempre difficoltà, la terza partita in una settimana è quella che temo di più, per fortuna i miei giocatori no. Abbiamo meritato la vittoria. Mi è piaciuto più il primo del secondo tempo, la squadra ci ha messo tanta qualità e sacrifcio”.

Su Tonali: “La crescita della squadra aiuta i singoli a migliorare e viceversa. Ci si dimentica che ha solo 20 anni, è il primo anno in una grande squadra con grandi aspettatartive. Può crescere ancora, ha tutte le caratteristiche per essere un top”.

Sull’età media: “L’aspetto più importante è quello mentale. La squadra è stata brava, oggi giocavamo senza una spina dorsale riconosciuta come Ibra, Ismael e Kjaer. Mi hanno sorpreso per mentalità, in ogni partita trovano motivazioni. Da allenatore mi auguro di recuperare più giocatori possibile, vogliamo fare bella figura in tutte le competizioni”.