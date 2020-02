Pioli a MTV: "Le responsabilità sono anche nostre ma il rigore non c'era. Cercheremo di migliorare"

Stefano Pioli ha parlato a Milan TV al termine di Fiorentina-Milan.

Grandissimo Milan per 70 minuti, ma ci troviamo a parlare di un caso incomprensibile: “Le responsabilità sono nostre, perché abbiamo fatto l’errore di pensare di aver già vinto la partita. La superiorità numerica ci ha fatto diventare più leggeri, è un peccato. Avevamo rischiato poco. L’episodio del rigore… Il rigore non c’era, siamo rammaricati e dispiaciuti. Non abbiamo vinto per demeriti nostri e altre situazioni".

L'arbitro non è andato al VAR: “Non me lo so spiegare. Non c’è fallo su Cutrone, l’arbitro ha già sbagliato a fischiare. Con la tecnologia è impensabile non andare a rivedere, non è la prima volta che ci succede”.

Sul gol annullato a Ibra: “Zlatan aveva il braccio attaccato al corpo. Ora dobbiamo analizzare gli ultimi minuti perché dovevamo tornare a casa con i tre punti. Da questi errori cercheremo di migliorare”.