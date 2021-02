Pioli a MTV: "Non siamo stati lucidi nella gestione del vantaggio, possiamo fare meglio a livello tecnico"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Stella Rossa:

Contava la qualificazione: “Soffrendo fino alla fine, è stata una partita combattuta, non siamo stati lucidi nella gestione del vantaggio. Credo che possa fare bene alla squadra”.

Sulla Stella Rossa: “Hanno fatto bene all’andata e al ritorno, abbiamo avuto le palle gol per tornare in vantaggio e non siamo riusciti a sfruttarle. Abbiamo recuperato tanti palloni ma non siamo stati precisi nel primo passaggio”.

Sul momento: "L’obiettivo era passare il turno, la squadra era consapevole di non aver fatto la miglior partita di campionato”.

Cosa c'è di positivo? "Abbiamo avuto tanta determinazione, abbiamo lavorato da squadra. Si può giocare ad un livello tecnico migliore e proveremo a farlo già nella prossima partita contro un avversario molto forte”.